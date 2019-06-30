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البابا فرنسيس يشيد بلقاء ترامب وكيم

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:48 م
البابا فرنسيس يشيد بلقاء ترامب وكيم
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وكالات
 
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أشاد البابا فرنسيس اليوم الأحد، باللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وعبر عن أمله في أن يقود ذلك للسلام.

 

وقال في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، "في الساعات القليلة الماضية شاهدنا في كوريا مثالاً جيداً على ثقافة الالتقاء. أدعو أن تكون لفتة ملموسة كهذه خطوة أخرى على الطريق نحو السلام، ليس في شبه الجزيرة تلك فحسب وإنما لخير العالم أجمع".

 

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي في السلطة تطأ قدماه كوريا الشمالية اليوم الأحد، عندما التقى بزعيمها كيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات المتوقفة بين الجانبين.

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