ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باسل يسري: الإخوان أثبتوا أول 100 يوم من حكمهم أنهم جماعة لا تصلح للحكم

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:45 م
باسل يسري: الإخوان أثبتوا أول 100 يوم من حكمهم أنهم جماعة لا تصلح للحكم
باسل يسري
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال باسل يسري، خبير استراتيجي، إن ما فعلته جماعة الإخوان على مدار عام واحد من الحكم هو ما دفع الشعب للخروج عليهم.

وأشار "يسري"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الإخوان أثبتوا للمصريين خلال أول 100 يوم من حكمهم، أنهم جماعة صغيرة لا تصلح لإدارة دولة، فهم يصلحوا لإدارة نادي أو جمعية خيرية.

وأضاف أن فكر الجماعة أثبت أنه ممنهج وممول من الخارج، وبالتحديد من تركيا، مؤكدًا أن الأمن المصري كان في خطر خلال عام الإخوان.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو