نصائح هامة لزيادة الثقة بالنفس

الثقة بالنفس هي بداية طريق النجاح، فعليكم العمل على اكتسابها وعدم الاستسلام للضعف والخجل، ولتعزيز الثقة بالنفس عليكم اتباع التالي:





عدم التركيز على نقاط الضعف

لابد من تحديد نقاط ضعفك بدقة حتى يمكنك العمل عليها وتطويرها، مع عدم تركيز تفكيرك عليها، لأن كثرة التفكير في نقاط الضعف تضعف ثقتك بنفسك.





المعرفة العامة

حتى تكتسبي الثقة الكاملة أثناء الحديث مع الآخرين يتطلب ذلك اكتساب المعرفة وتوسيع مداركك، ولا يحدث ذلك سوى بالقراءة والاطلاع على المجالات المختلفة.





التعبير عن الذات

المشاركة في النقاشات والحوارات تساعدك على اكتساب مهارات الحديث وكذلك تشجعك على قول رأيك والتعبير عن ذاتك.





الاعتناء بالمظهر

أول مظاهر الاعتناء بالشكل الخارجي هو النظافة الشخصية، ثم ارتداء ملابس أنيقة والاهتمام بتسريحة الشعر والظهور بشكل مرتب، مما يكسبك الثقة بنفسك.





التمتع بالإيجابية

لابد من الابتعاد عن الأفكار السلبية عن الذات والتوجه للأفكار الإيجابية، وتقدير الذات، فإذا شعرت بقيمة نفسك يشعر الناس من حولك بهذه القيمة.





دائرة اجتماعية مشجعة

يجب عليك الحرص عند انتقاء دائرة الأصدقاء، على إحاطة نفسك بالأشخاص الذين يشجعونك والابتعاد عن هؤلاء المحبطين والذين يقللون من قدرك.





تجنب المقارنة

أكثر ما يمكن أن يضعف ثقتك بنفسك هو مقارنة نفسك بالآخرين، فهذا التصرف يضغط عليك نفسيًا، ولهذا لابد من معرفة أن لكل شخص طبيعة متفردة تميزه عن الآخرين.





صقل المواهب والمهارات

اكتشفي نفسك لمعرفة أي من المواهب أو المهارات التي تتمتعين بها وتضيف لك ميزة مقارنة بالآخرين.