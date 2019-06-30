إنفوجراف.. حصاد الإنجازات بمحافظة المنيا في ست سنوات

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- إنشاء وتطوير شامل لـ7 مستشفيات عامة ومركزية

- إنشاء 276 عمارة بإجمالي 6180 وحدة سكنية

- مليار و314 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب وتنفيذ 53 ألف وصلة منزلية

- إنشاء ورصف الطرق القومية لربط المنيا بباقي المحافظات

- تنفيذ 14 ألف مشروع ضمن مبادرة "مشروعك" لتوفير 26 ألف فرصة عمل للشباب



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن ذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة غالية على نفوسنا جميعا، حيث استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية وإنحاز لهم الجيش لبدء تأسيس مصر الحديثة.



وأضاف المحافظ خلال تصريحات له بمناسبة الذكرى السادسة للثورة، أن 30 يونيو تعد البداية الحقيقة للتنمية والاستقرار من خلال تحقيق العديد من الانجازات، والتي شملت كافة القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والاستثمار وغيرها.



واستعرض المحافظ عدد من الانجازات التي تحققت في محافظة المنيا خلال الفترة من30- 6 - 2014 حتى 30-6 - 2019 في عدة قطاعات.



في قطاع الصحة

يجري العمل حاليا في إنشاء وتطوير شامل لمستشفيات عامة ومركزية وهي (العدوة مغاغة بنى مزار مطاى سمالوط ملوى ديرمواس) بتكلفة تصل الي أكثر من مليار و500 مليون.



"رفع كفاءة مستشفيات"

كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات (حميات ورمد ملوى والمنيا العام والفكرية المركزى ) وكذلك إنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد لـ 51 وحدة صحية بقري المحافظة وإنشاء مستشفى طوارئ الشيخ فضل، كما تم استلام عدد 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة، بالإضافة الى تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل وهي ( قلندول – بنى حسن الشروق – أبا الوقف – الجرنوس - حلوة).



وفي قطاع التعليم

أكد المحافظ أنه تم إنشاء وتوسعة وإحلال جزئي وإحلال كلي لـ 257 مدرسة بإجمالي 3774 فصل، كما يجري حاليا إنشاء وتوسعة وإحلال كلى وجزئي لعدد 58 مدرسة، كما تم تطوير ورفع كفاءة 92 مدرسة.



"إنشاء 276 عمارة"

وشهد قطاع الاسكان خلال السنوات الست الماضية نقلة كبيرة حيث تم إنشاء 276 عمارة (إسكان اجتماعي – محور تمليك – أكثر إحتياجًا ) بمراكز المحافظة باجمالي 6180 وحدة سكنية + 160 محل استثماري، بتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 432 عمارة إسكان اجتماعي بعدد 10368 وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة) وكذلك تنفيذ 20عمارة إسكان اجتماعي بعدد 480 وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة بالإضافة الى تنفيذ 48 عمارة ( سكن مصر ) بعدد 1152 وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة، وتنفيذ 22عمارة ( دار مصر ) بعدد 528وحدة سكنية لجهاز المنيا الجديدة، بالإضافة الى تنفيذ مشروعات (مياه، صرف، كهرباء،اتصالات، رى، طرق، خدمات) بمدينة المنيا الجديدة.



تطوير عشش محفوظ

كما انهت المحافظة أعمال تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل لـ 38 عماره بإجمالي 814 وحده سكنيه و192 وحده تجاريه مع تطوير منطقة ابو هلال من خلال اعادة تأهيل شبكات المرافق، ويجري حاليا أعمال الاخلاء والهدم لتطوير مدينة العمال.



"محطات مياه"

إنشاء وتوسعة 6 محطات مياه شرب بتكلفة تصل الي 593 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 8 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة في ( العدوة أبوقرقاص الفجانى نزلة البدرمان نزلة أسمنت سمالوط أتقا أبا البلد ) بتكلفة تصل الي مليار و314 مليون جنيه كما تم تنفيذ 53 الف وصلة منزلية لمياه الشرب، وإنشاء 19محطة صرف صحى والانتهاء من عدد مشروعي ( عمارات الأوقاف عمارات مطاي ) ويجري العمل حاليا في 93 مشروع صرف صحي بنطاق المحافظة اكد المحافظ ان الانجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء شملت انشاء محطه محولات كهرباء بتكلفة 745 مليون جنيه بمركز مغاغة واجراء توسعات فى محطه الكهرباء بمركز سمالوط بتكلفه 12.5 مليون جنيه، وتعديل مسار الخطوط الهوائية وكابلات ارضية للجهد المتوسط لعدد1583 منزل بتكلفة 45 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 12 محطه للطاقة الشمسية في مراكز وقرى المحافظة بتكلفة 6 مليون جنية.



"الطرق والكباري"

وفى قطاع الطرق والكباري بالمحافظة تم رصف الطرق القومية لربط محافظة المنيا بباقي المحافظات (المنيا – راس غارب، المنيا – الشيخ فضل، وافتتاح طريق البهنسا البويطي احد مشروعات الطرق القومية وازدواج الطريق الزراعى، وصلات ربط الكباري على النيل، رفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي بمساحه 354.5 كم بتكلفة مليار و737 مليون جنيه، كما تم رصف ورفع كفاءة 517 طريق بإجمالي مساحه 422 كم بتكلفة 384.5 مليون جنية، وجارى انشاء وتطوير محور كوبر سمالوط على نهر النيل بطول 24كم بتكلفة مليار و450 مليون جنية، والانتهاء من محور كوبري بني مزار على النيل، كما يجري الانتهاء من تطوير طريق الصحراوي الغربي بطول 98 كم بتكلفة 2 مليار و293 مليون جنيه.



"مطاحن القمح"

وفى قطاع التموين أوضح المحافظ أنه تم تطوير مطحن بنى مزار بطاقة انتاجية من 375 الى 675 طن في اليوم بتكلفة 95 مليون جنيه، وتم انشاء عدد 5 هناجير تخزينية 8640 طن لتخزين القمح بتكلفة 23 مليون جنية، كما تم انشاء عدد 4 صوامع سعه 185 الف طن بتكلفة 353 مليون جنية وفى قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوجد بالمحافظة منطقتين صناعيتين بالإضافة الى منطقة حرة تمتلك 223 مصنع منتج و156 مصنع تحت الانشاء.



"مصنع لإنتاج السكر"

كما وقعت المحافظة مع مجموعة الغرير الإماراتية، عقدا لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر، ويعتبر من أكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمحافظة بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار، وسيسد المصنع العجز بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا، ويتضمن المشروع استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سيكون أكبر مصانع السكر في أفريقيا والشرق الأوسط، وقادرا على تكرير نحو 900 ألف طن من السكر الخام في غير مواسم الحصاد.



"المنطقة الصناعية ومشروعك"

وفى المنطقة الصناعية بالمطاهرة قامت المحافظة بتوفير مساحه 80 الف متر مربع لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجارى تنفيذ 68 من المشروعات الصغيرة على مساحه تتراوح بين 300 م2 الى 600 م2، وفيما يخص المشروع القومي التابع لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" تم تنفيذ 14الف و98 مشروع ضمن المشروعات القومية للتنمية المحلية حققت توفير 26 الف 528 فرصه عمل للشباب وذلك بتكلفة مليار و205 مليون جنية.



"مصنع تدوير المخلفات"

وأشار المحافظ أنه في مجال البيئة فقد تم تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز العدوة بطاقة إنتاجية 300 طن في اليوم بتكلفة 32 مليون جنية، كما تم شراء 60 تروسيكل من الهيئة العربية للتصنع مصمم خصيصا لجمع القمامة من امام المنازل وتم اجراء التوقيع على بروتكولات تعاون مع 240 جمعية اهلية لتنفيذ منظومة المجمع السكنى وتقديم الخدمات الى 120 ألف أسرة.



"تكنولوجيا ورياضة"

وفى قطاع التخطيط تم إنشاء وتجهيز 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة لخدمات المواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وتحرص المحافظة على الاهتمام بالشباب وتوفير سبل الدعم لهم ففي مجال الشباب والرياضة تم إنشاء وتطوير ملاعب وحمامات سباحه 180 مشروع وذلك بتكلفة 101 مليون جنيه.



"سياحة وثقافة"

وفى قطاع السياحة تسعى المحافظة الى تنشيط السياحة حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية من المتحف الاتونى بكورنيش النيل بمدينة المنيا وجارى العمل في المرحلة الثالثة والرابعة وذلك بتكلفة 150 مليون جنيه كما تم إحلال وتجديد متحف ملوي،وفي قطاع الثقافة، تم انشاء مكتبة مصر العامة على النيل بتكلفة 12 مليون و300 الف جنيه وانشاء قصر ثقافة المنيا الجديدة على مساحة 7660م.



"الغاز الطبيعي"

وفى قطاع المشروعات القومية حيث تم توصيل الغاز الطبيعي الى 8 مدن بالمحافظة هم (ابوقرقاص – ملوى – مطاى – سمالوط – مغاغة –المنيا الجديدة ) وعدد 3 قرى (بنى أحمد الغربية – تله- البرجاية) لعدد 140 الف 663 أسرة وذلك بتكلفة 440 مليون جنيه.