البنوك المركزية في العالم تصارع التكنولوجيا المالية سريعة التغير
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:35 م
ترجمة: دينا الشريف
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تهدف البنوك المركزية التي تصارع التكنولوجيا المالية سريعة التغير وشركات مثل "فيسبوك" نحو التمويل إلى العمل بشكل أوثق من خلال مركز للابتكار وافق عليه اليوم الأحد بنك التسويات الدولية.
وقال بنك التسويات الدولية: "إن نية هذا المركز، الذي سيكون مقره في بازل وهونغ كونغ وسنغافورة، هو تحسين أداء النظام المالي العالمي وسيحدد ويطور رؤى حول اتجاهات التكنولوجيا التي تؤثر على البنوك المركزية.
ولم يتم ذكر خطة "الفيسبوك" للتوسع في الدفعات وإطلاق عملة الميزان الخاصة بها في بيان بنك التسويات الدولية، ولكن خطوة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على بلورة الرأي بين محافظي البنوك المركزية بشأن الحاجة الملحة لتنسيق الاستجابات التنظيمية ولاتجاهات التكنولوجيا المالية.
وقال رئيس BIS "ينس ويدمان" في بيان عقب القرار بتأسيس المركز في اجتماع مجلس إدارة بنك التسويات الدولية: "إن ثورة تكنولوجيا المعلومات لا تعرف الحدود، وبالتالي لها تداعيات في مواقع متعددة في وقت واحد".
وسيركز المركز على مساعدة البنوك المركزية على "تحديد الاتجاهات ذات الصلة في التكنولوجيا، ودعم هذه التطورات عندما يكون هذا متفقًا مع ولايتها، ومواكبة المتطلبات التنظيمية بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي".
وأضاف بنك التسويات الدولية: "إنه غير قادر على تقديم تفاصيل حول مستويات الاستثمار أو التوظيف".
وقد وقع كل من البنك الوطني السويسري (SNB) وهيئة هونج كونج النقدية وسلطة النقد في سنغافورة جميعًا لدعم المبادرة.
وقال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان إن البنك المركزي سوف يكثف جهوده في فحص التكنولوجيا المالية الجديدة.
وقال بنك التسويات الدولية: "إن نية هذا المركز، الذي سيكون مقره في بازل وهونغ كونغ وسنغافورة، هو تحسين أداء النظام المالي العالمي وسيحدد ويطور رؤى حول اتجاهات التكنولوجيا التي تؤثر على البنوك المركزية.
ولم يتم ذكر خطة "الفيسبوك" للتوسع في الدفعات وإطلاق عملة الميزان الخاصة بها في بيان بنك التسويات الدولية، ولكن خطوة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على بلورة الرأي بين محافظي البنوك المركزية بشأن الحاجة الملحة لتنسيق الاستجابات التنظيمية ولاتجاهات التكنولوجيا المالية.
وقال رئيس BIS "ينس ويدمان" في بيان عقب القرار بتأسيس المركز في اجتماع مجلس إدارة بنك التسويات الدولية: "إن ثورة تكنولوجيا المعلومات لا تعرف الحدود، وبالتالي لها تداعيات في مواقع متعددة في وقت واحد".
وسيركز المركز على مساعدة البنوك المركزية على "تحديد الاتجاهات ذات الصلة في التكنولوجيا، ودعم هذه التطورات عندما يكون هذا متفقًا مع ولايتها، ومواكبة المتطلبات التنظيمية بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي".
وأضاف بنك التسويات الدولية: "إنه غير قادر على تقديم تفاصيل حول مستويات الاستثمار أو التوظيف".
وقد وقع كل من البنك الوطني السويسري (SNB) وهيئة هونج كونج النقدية وسلطة النقد في سنغافورة جميعًا لدعم المبادرة.
وقال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان إن البنك المركزي سوف يكثف جهوده في فحص التكنولوجيا المالية الجديدة.
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