الزمالك يفاوض 3 حراس لخلافة "جنش"

بدأ مسئولو نادي الزمالك التجهيز للتدعيم في مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل بعد الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق في معسكر المنتخب الوطني الحالي بقطع في وتر أكيليس.

ووضع مجلس الزمالك اسم محمد عواد على رأس المرشحين للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء إعارته لصفوف الوحدة السعودي والإشادة بمستواه بصورة كبيرة والثقة في قدراته والمشاركة أساسيًا مع الفريق وتحمل الضغوطات.

وحال فشل صفقة عواد فإن الاسم الثاني هو محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة والذي وافق على الانضمام للزمالك ولا توجد مشكلة في المفاوضات على عكس صفقة عواد بسبب رغبة الأخير والأولوية لديه في الاحتراف الخليجي عن البقاء في مصر.

الاسم الثالث لدى إدارة الزمالك هو أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر للمقاصة والذي تم ترشيحه بعد تألقه مع الفريق الفيومي ونجاحه في إعادة اكتشاف نفسه عقب رحيله عن الأهلي.