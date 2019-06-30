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حملة إزالات مكبرة بمدينة أسوان

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:32 م
حملة إزالات مكبرة بمدينة أسوان
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فتح الله رضوان
 
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 قامت شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة لإزالة كافة الإشغالات بشارع المطار والشوارع الجانبية المحيطة به وخاصة عربات وتندات الباعة الجائلين الموجهة لمسجد المطار والمنطقة الواقعة في حرمه.

وفى السياق ذاته صرح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأن الحملة قامت بإزالة 180 حالى إشغال، بجانب تحرير محاضر ومصادرة المضبوطات المستخدمة في إشغال الطريق العام.

لافتًا بأن الحملة شاركت فيها قوات من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله رئيس القسم والنقيب شريف الحجار رئيس مباحث المرافق، بالإضافة إلى المسئولين والعاملين والفنيين بحى غرب مدعمين بسيارات النقل ومختلف معدات وأدوات الإزالة. 
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