استمرار حملة رفع الإشغالات بمنطقة مستشفى ميت غمر العام بدقادوس

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شهدت منطقة مستشفي ميت غمر العام بدقادوس في محاقظة الدقهلية استمرار متابعة رفع الإشغالات بمنطقة المستشفي لتيسير حركة المواطنين والسيارات من قبل قسم الإشغالات.



وتشكلت الحملة من رئاسة المركز وشرطة المرافق بميت غمر وبمتابعة مباشرة من منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر وحضور محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر وعلى عبد الباسط مدير الإشغالات وعلي زغلول مشرف عام برئاسة المركز وكابتن محمد الحديدى شرطة مرافق ميت غمر وقوة من شرطة المرافق والعاملين بقسم الإشغالات.



وشددت "الغندور" على استمرار الحملات ورفع كافة الإشغالات من نطاق الشوارع.