كيف تحتفل الدولة المصرية بثورة 30 يونيو؟

تشهد الدولة المصرية، اليوم الأحد، حدث فريد، واحتفالات خاصة، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، بإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، فضلًا عن عروض الصوت والضوء بالمعابد، وفتح الحدائق بالمجان.





احتفالات ثورة 30 يونيو

يقام اليوم الأحد، 30 يونيو، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بمختلف القطاعات والمراكز المختلفة.





ويحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الاعلى للثقافة، بثورة 30 يونيو وذلك في الخامسة مساء الأحد 30 يونيو بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.





ويقيم بيت المعمار المصري بمنزل على لبيب، بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة والنصف مساء، ندوة بعنوان "تجريب تطبيق نموذج الإنياجرام لإنتاج عمارة متوافقة".





وتقيم الجمعية المصرية للنقد الأدبى، ندوة لمناقشة كتاب "قراءة النص المسرحي" للدكتور أحمد مجاهد، بمقر جمعية محبى الفنون الجميلة بجاردن سيتى، و ويناقش الكتاب الدكتور محمد الخطيب، أستاذ المسرح بقسم الدراما والنقد بآداب عين شمس، والشاعر والناقد المسرحى جرجس شكري.





فتح حدائق القاهرة مجانًا

وتشارك محافظة القاهرة المواطنين احتفالاهم بذكرى ثورة 30 يونيو، بفتح حدائقها مجانًا أمام المواطنين، بما فيها الحدائق العامة والمتخصصة والمتميزة، كما تخفض العاصمة تذاكر ركوب الأتوبيس النهري 50% على كل الخطوط.





وأعدت العاصمة برامج ترفيهية للاحتفال بجميع الحدائق مع التوجيه بصيانة الألعاب الترفيهية والمسطحات الخضراء، وتعليق الزينة والأعلام على مداخل الحدائق، استعدادًا لاستقبال الزوار، حيث تفتح الحدائق أبوابها من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.





عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان

بينما أعلنت منطقة آثار أسوان والنوبة، عن فتح باب المعابد الأثرية، لمتابعة عروض الصوت والضوء بالمجان، مساء اليوم الأحد، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.





عروض مجانية بالصوت والضوء بمعابد الكرنك

وأعلن حاتم الصغير المشرف العام على عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك، عن تقديم عرض مجاني بمعابد الكرنك للمواطنين المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين، حيث إن العرض باللغة العربية، وسيكون في تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعة، ويشمل كل الفئات والأعمار، وتصل القدرة الاستيعابية للعرض نحو 1500 شخص.





وأوضح المستشار سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما، أنه في إطار المشاركة المجتمعية لشركة مصر للصوت والضوء والسينما، أقامت الشركة عروضًا مجانية بمعابد الكرنك في عيد الأقصر القومي، ويوم اليتيم واليوم العالمي لذوي الإعاقة، وأعياد تحرير سيناء وليلة رأس السنة.



