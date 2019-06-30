احتفالية قليوب بالذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو وسط الأغاني الوطنية (فيديو وصور)

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نظم مجلس مدينة قليوب، اليوم، بقيادة حامد طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وبتعليمات من الدكتور علاء مرزوق محافظة الإقليم، إحتفالية بمناسبة الذكري السادسة لثورة 30 يونيو بمشاركة المواطنين والعاملين بالوحدة.



وتم خلال الاحتفالية تشغيل الاغانى الوطنية ورفع الاعلام بمناسبة تلك الذكرى.



وقدم "طلبة" التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وللجيش المصري العظيم داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم وان يسدد على طريق الحق خطاها وأن تحيا مصر.



وكان قد قرر محافظ القليوبية، فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والأحياء امام المواطنين، بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.



وقال المحافظ، إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصري يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.



ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستقوم مجالس المدن والمراكز والاحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التي خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.