محلية دشنا تعلق الأعلام احتفالًا بـ"30 يونيو"



وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أنه تم اعلان الطوارئ بكافة الاقسام والادارات التابعة للوحدة المحلية، والعمل على رصد كافة التعديات التي تتم خلال فترة العطلات الرسمية، بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة على مدار الساعة.



علقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، أعلام الجمهورية بمداخل مبنى الوحدة المحلية، باطوال كبيرة، احتفالًا بثورة الـ30 من يونيو.