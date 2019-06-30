القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني يفشلان هجوما حوثيا في الضالع

قالت قناة سكاي نيوز عربية، أن عددا من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم، وجرح آخرون، في مواجهات مع القوات المشتركة والحزام الأمني في مديرية "قَعْطَبة" شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، عقب محاولة عناصر من الانقلابيين التقدم في جبهة شخب غربي مديرية قعطبة، وتمكنت القوات المشتركة من إحباط الهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع، بعد تكبيدها لخسائر في الأرواح والعتاد.

ووفق المصادر فقد استولت القوات المشتركة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة كانت في طريقها على متن عربة إلى مواقع المليشيات، في منطقة "الريبي"، بجبهة حجر.