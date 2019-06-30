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رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:24 م
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز
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أسماء قورة تصوير : عبير أحمد
 
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قال رضا عبد العزيز، مؤسس ورئيس مؤتمر "علوم الإعاقة للتأهيل" إن فكرة المؤتمر تهدف للاهتمام بالكوادر القائمة على تأهيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أنه إذا كان المدرب لهم مبتكر ومتخصص فسيصل بهم لبر اﻷمان من حيث تمكينهم وتأهيلهم للمجتمع في كافة المجالات.


وأضاف في كلمته خلال مؤتمر "علوم الإعاقة للتأهيل" تحت شعار "معا نستطيع" والذي تنظمه مؤسسة unarts أن المؤتمر يهتم بالمشروعات التي نفذت وكانت لها تأثير قوي على الأولاد، مشيرا إلى مساعدتهم وتوثيقها والحفاظ ع حقوق الملكية الفكرية.


وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي للرئاسة أسس مصر جديدة لصنع نهضة كبيرة في كافة المجالات ولجعل مصر رائدة في مجال الإعاقة.

رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
رضا عبد العزيز: السيسي أسس مصر جديدة ونهضة كبيرة في المجالات كافة
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طباعة
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