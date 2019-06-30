ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قبل ما تشترى.. إزاي تعرف اللحوم السليمة من الفاسدة

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:34 م
قبل ما تشترى.. إزاي تعرف اللحوم السليمة من الفاسدة
لحوم
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
وجهت الدكتورة شيرين زكي، طبيب أول تفتيش بمديرية الطب البيطري، نصائح للسيدات للتعرف على اللحوم السليمة من الفاسدة.

وأضافت "زكي"، خلال حوارها على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصفات الطبيعية للمواد الغذائية اللون والرائحة والملمس، مشيرة إلى أن ملمس اللحوم لا بد أن تكون الأنسجة بها غير ممتلئة، وحال الضغط عليها بالأصبع لا تترك أثر غائر بنسيج اللحوم والأسماك والدواجن، وان تكون قشور الأسماك متماسكة بها بشدة.

وأوضحت أن سرطان الدواجن هو نوع من الفيروس يصيب الدواجن الأمهات كبيرة السن، ولا يصيب قطعان التسمين، ولا ينتقل للإنسان، مشددة على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأثر الكبد بسرطان الدواجن غير صحيح، مؤكدة أن تسوية الدواجن على درجة حرارة عالية يقضى على الفيروس، والتأثير الحقيقي له على الثروة الداجنة وليس على الإنسان.
Advertisements
المزيد عن: لحوم توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو