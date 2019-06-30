قبل ما تشترى.. إزاي تعرف اللحوم السليمة من الفاسدة
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:34 م
رقية جمال
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وجهت الدكتورة شيرين زكي، طبيب أول تفتيش بمديرية الطب البيطري، نصائح للسيدات للتعرف على اللحوم السليمة من الفاسدة.
وأضافت "زكي"، خلال حوارها على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصفات الطبيعية للمواد الغذائية اللون والرائحة والملمس، مشيرة إلى أن ملمس اللحوم لا بد أن تكون الأنسجة بها غير ممتلئة، وحال الضغط عليها بالأصبع لا تترك أثر غائر بنسيج اللحوم والأسماك والدواجن، وان تكون قشور الأسماك متماسكة بها بشدة.
وأوضحت أن سرطان الدواجن هو نوع من الفيروس يصيب الدواجن الأمهات كبيرة السن، ولا يصيب قطعان التسمين، ولا ينتقل للإنسان، مشددة على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأثر الكبد بسرطان الدواجن غير صحيح، مؤكدة أن تسوية الدواجن على درجة حرارة عالية يقضى على الفيروس، والتأثير الحقيقي له على الثروة الداجنة وليس على الإنسان.
وأضافت "زكي"، خلال حوارها على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصفات الطبيعية للمواد الغذائية اللون والرائحة والملمس، مشيرة إلى أن ملمس اللحوم لا بد أن تكون الأنسجة بها غير ممتلئة، وحال الضغط عليها بالأصبع لا تترك أثر غائر بنسيج اللحوم والأسماك والدواجن، وان تكون قشور الأسماك متماسكة بها بشدة.
وأوضحت أن سرطان الدواجن هو نوع من الفيروس يصيب الدواجن الأمهات كبيرة السن، ولا يصيب قطعان التسمين، ولا ينتقل للإنسان، مشددة على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأثر الكبد بسرطان الدواجن غير صحيح، مؤكدة أن تسوية الدواجن على درجة حرارة عالية يقضى على الفيروس، والتأثير الحقيقي له على الثروة الداجنة وليس على الإنسان.
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