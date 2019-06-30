بترول أسيوط عن موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:18 م
رجب عبد الستار
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أعلن نادي بترول أسيوط الصاعد حديثاً لدوري القسم الثاني عن موعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد 2019/2020 حيث حدد الفريق الأول من يوليو القادم لبداية الاعداد.
من ناحية أخرى تلقي النادي عروضا من أندية الاسماعيلي وانبي لضم لاعبي الفريق أحمد تركي ومصطفى شلبي ومازالت اداره النادي تبحث في هذه العروض.
ويلعب فريق بترول أسيوط في المجموعة الأولى للقسم الثاني والتي تضم أندية الصعيد.
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