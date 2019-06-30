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الأرصاد عن ارتفاع الحرارة في مصر وأوروبا: "كلنا في الهوا سوا"

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:29 م
الأرصاد عن ارتفاع الحرارة في مصر وأوروبا: كلنا في الهوا سوا
طقس
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع واضح في معدلات الرطوبة تصل إلى 80%.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه رغم انخفاض درجات الحرارة اليوم 4 درجات إلا أننا لا نشعر بانخفاض الحرارة، وذلك بسبب ارتفاع الرطوبة.

ونوه بأن الرطوبة مستمرة طوال شهري يوليو وأغسطس، وليس هناك فرصة لانخفاض الرطوبة، حيث تتأثر مصر وأوروبا بمنخفض الهند الموسمي والذي يرفع الحرارة والرطوبة، معقبا: "كلنا في الهوا سوا".
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