ضبط 229 هاربا و18 جناية في حملة أمنية بالقليوبية 

Advertisements

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 229 محكوما عليهم، و18 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.





تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 229 محكوما عليهم بإجمالي 8006 أحكام منفذة " 931 حكمًا جزئيًا و271 حكمًا مستأنف"، وتحصيل6504 غرامات، وتحرير282 مخالفة.



كما تم ضبط 49 مخالفة وهم 9 إشغال طريق – 27 إزاله فورية – 4 بائع متجول – 9 فرش مؤقت.



