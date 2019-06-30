جمال عبدالحميد يكتب : الأسماء الغريبة فى الكرة المصرية

اكتظت ملاعب كرة القدم المصرية بالعديد من الاسماء الغريبة والغير مالوفة لفتت اليها انتباة عشاق الساحرة المستديرة فلم تخلوا قوائم الاندية المصرية سابقا او لاحقا من تللك الاسماء التى تتسم بعدم الشيوع والتداول بين الناس .

كان نادى الاوليمبي السكندرى على مر العصور مسرحا لظهور الاسماء الغريبة بكثافة اغرب فاصبح من اوائل الاندية المصرية على هذا الصعيد منذ تاسيسة عام 1905 فقد ضم الاوليمبي فى سنواتة الاولى شعيرة والدكش والطراوى والباجورى ثم جيل سري والنجرو وزين العابدين والبرنس والسويفى والجط والتيحى

وعندما احرز نادى الاوليمبى لقب بطولة الدورى العام لاول مرة فى تاريخة عام 1966ضم بين صفوفة البحر جاسور و الطباخ و شبارو و البورى و الكناس و الشحات و النجار وقطب وشتا و السكران والزنجيري واليمنى والقزاز والطرفاوى وتيتووجمع نادى الاوليمبي فى السبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضى اسماء هريسة وكنص وفلفل و سكر و كلاوى و الكاس الكبير و الدقاق والهوا و حليمو و البلاسي والحن و بطة وصرصار وكيبر والزنكلونى وشفتورة و الخويسكى وفرهاد ثم جاء جيل الكاس الصغير و موكى وشيكو و الشاطر و ساسو وساري والحلوة

ولا يكاد سجل لاعبى نادى الاسماعيلى يخلوا من اللاعبين اصحاب الاسماء المثيرة والغريبة ففى العشرينيات والثلاثينيات من القرن المنصرم ظهرت مجموعة التركى ويانجو وعائلة ابو جريشة ( احمد و محمد واسماعيل ويوسف ) وفى الاربعينيات والخمسيميات زادت الاسماء التى تثير الدهشة ومنها لافى وبيضو و ابوحلاوة و حبلص و ابو حديد و شارلى ثم جاء جيل الستينيات اشهر الاجيال الكروية فى تاريخ النادى الاسماعيلى حيث عرف الجمهور اسماء انوس و اميرو وسامبو و العربى وطربوش والسقا والسنارى و طرخان وبازوكا وزافيرس وريعو وهنداوى وفى عقدى السبعينيات و الثمانينيات كان هناك الرومى وابو ليلة وهندى و الوحش و دندش و غيط وصفر و توتو واغا والقماش و ابو امين ثم جاء جيل السلحدار والجمل والعجوز والسويركى وسيكا وحمام وغزالة وبعرور وحمص والسولية.

وكان للنادى المصرى البورسعيدى نصيب كبير هو الاخر من الاسماء الغير مالوفة ففى بداياته ضم تعلب و فقوسة وغندر و المناخلى ثم جيل الزوز وابو حباجة والزامك والفحلة والضيظوى والعيوطى والليوى والغزناوى وعرجان وسوسو وفى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات جاءت مجموعة الزهار و التفاهنى ونور والسنجق والزغبى والفلاح وكشك وابو حسين والخضرى وابو النور والصيفى وعويلة و سمك والوشاحى وحمليط وغويبة وفى التسعينيات و الالفية كان هناك الاكو والتليس و مشالى والقط وابو زينة وتوغيان وفلة وعز الرجال وشلوفة و المحص والجباس وشرويدة والعيدروسي

واحرز نادى غزل المحلة بطولة الدورى المصري للمرة الاولى فى تاريخة موسم 1973/1972 بجيل عظيم ضم بين صفوفة من ذوى الاسماء الغريبة عماشة و حجر و البشلاوى و النحريري والسياجى ومحرز وهليل والجميل و ابو قمر و ابو اسماعيل ثم جاءت مجموعة الثمانينيات غربية و البلعوطى و خروب و الخشاب و المشاقى و الزفتاوى و المغاورى ثم جاءت مجموعه ياقوت والشورى شيحة و محيسن والدومانى و واللوزى وباسم الرجال والاشرم و ابو خنجر وحنكش

وكان نادى الاتحاد السكندرى من اشهر الاندية التى تضم بين صفوفها عددا من اللاعبين بيت القصيد هنا فضم حودة و الصورى ورومة والدكش وشرابية والمن واللافى وشنطورة و الديبة وبيطا و الصباغ و كاطو وعجمية والشل وخيرة والعوامري و كورة ومخيمر و الجارم والبابلى و بوبو و الجلاد و الاسناوى و الثعلبي وخطورة و كروان ثم جاء السوكس وبيتا والجرداوى و عقيلة و البيضا و الشايب و شليطة ومساعد و الهانى .

ولعب لنادى غزل دمياط ابو رحمة والعوادلى والديالى والضاري وبظاظا وباغة وابو جاد وشوشة و الاتربي والجرايحى والزواوى وحواس وابو كرات وكمالو وغبارى وحباطة اما نادى دمياط فلعب لة من اصحاب الاسماء الغريبة بيصار و الكرارتى وريحان ودعيدر والبساطى وابازين والوالى والحلاج وشتيوى والزوة والبطة وفريخة ووزة والدياسطى والمتبولى والغصناوى والسبع والبحراوى

اما نادى السويس فضم فى عصرة الذهبي اسماء اللالى واكما واوكا وحميد و الهوا و ابو غبان وحمدالله وجلاب ثم ظهر جيل زوزو وشكوكو والجبرونى و حواش والذوق و ابو عوكل وعليان

وفى نادى المنصورة كانت هناك مجموعه كبيرة من اصحاب الاسماء الغريبة و الغير مالوفة فخرج من بين صفوف تشكيلاتة ابو شادى وحويدق و شهبور و لمعى وموافى اما جيل السبعينيات صاحب الصولات و الجولات فى الكرة المصرية فضم كيوان و سطوحى و حمامة وغزى و سليط والشال و بلبل و البابلى والهادى و البوقى و شتا و جمجوم و المعصرانى و تبعهم جيل الجرايحى و الامشاطى و الموجى و الماحى وريان و الطامى و الذوق ودومة و الدرينى و الكنانى و كمونة و بجاتو و العيوطى و الخواص و محالى و ابورية

ومثل النادى الاهلى عبر تاريخة ايضا مجموعة من الاسماء المثيرة ايضا فضم فى بداياتة التتش و عسكر و الزبير و نظيف و ثالوث و فتيجة و لهيطة و همامى ثم كان جيل شطاوة وصقر و مدكور وسقراط و الفناجيلى و هيكل و ابو الروس و ابو غيدة و كنفانى و التركى و الروبى و تقل وظاظا وفى حقبتي السبعينيات و الثمانينيات من القرن العشرين ضم الشيخ و همام و الخطيب و شطة واسكندر و البحطيطى و السمرى و السرساوى و الكردى وسكوتى و ميهوب و ابو راضى و حشيش و شوبير و خشبة وبعدهم نخلة و قمصان و الضبع و الحضرى وابو مسلم وشيكو و الفزانى و سماكة و ابو تريكة و شبيطة

اما نادى الترسانة الذى تاسس عام 1921 فضم فى سنواتة الاولى فرغل وعبدالرب و الشيوى و الشعبى و زعتر و وريحان و خلوصى و العظم وعندما احرز الترسانة لقب بطولة الدورى موسم 1963/1962 كان بين صفوفة حمدتو و كوكو والسمان و وشرشر و الحملاوى والخليل و الشاذلى و المعدانى ثم جاء جيل الكيلانى والتونسي ودوابة و قسيسة و الشابورى وادم ثم جيل دغش وحزين و ابو الليل والابو و راندى وبهلول و السندبيسي و جاويش

وظهرت فى نادى طنطا اسماء سعودى والسحت و العش وبشت وابو عياشة و الحارتى و البطاطا وحلوس والقللى و زقلط وعجيبة و طولان و الجلب والجبيشي وليلة والغواب و الحادى و المحروقى

ولعب لنادى السكة الحديد فى السابق بيشون وحنتوفة و ابو سريع و خيشة و نخلة و يكن و الجمل و ديميان و برغوت وبلية و رزة

وعبر تاريخ نادى الزمالك جمع الفريق الابيض مجموعة كبيرة من اصحاب الاسماء الغريبة نتذكر منها اللبان و كاف و شعير و الفار و قريطم و بسطان و الحامولى والنور ودعالة و الخواجة و البرديسى و المامور و الطويل و حمامة و شبندروالمندوة و الناهى و السحيمى و حميدة و عبادة

اما نادى المقاولون العرب فلعب له زمزم و قلة وسكلا و الشيشيتى و نوح وعبودة و الضابط و كمونة و نخلة و مارين و شلتوت و نوير و الويشي

وفى بلدية المحلة ظهرت اسماء الليثي و الننى و الدمشيطى و الحايس و الحوتى و طلحة و اللوزى و الاشرم و الشلق وجدوع و العجيزى و العريان و المالح و الداهش

اما نادى السواحل ( حرس الحدود حاليا ) فلعب له فى السابق دبور و امان و ابو الخشب و كحيل و حمودة ثم ظهرت مجموعه الصواف و الكيلانى و شوكت و كورة ثم جيل اوكا و موكشا و الهردة و صافى و الدالى و الدرة و زامل و الجيوشي و قباري

وكان نادى الكروم له نصيب هو الاخر من الاسماء الغريبة فكان هناك بديوى و دهب و صاصو و الفلكى و حمد و العجمى و الحصافى و دعبوب و كراوية و العزب و الناقورى و القرشى

وفى البلاستيك لعب شفة وضمضم وحمكشة والطنى والصولى والريس وحبشي وسمارة وفى اسكو لعب طلحة والقرشي وابورحاب وغزالى وفى بنى سويف كشمير والجعيري ولعب فى دمنهور القزاز و الباسوسي والدماطى وزيتون والجبيشي و كفافي و التيتي و قريطم وابوقفة