مسؤول يناشد بضرورة تحقيق الاستقرار في هونج كونج قبل إحياء ذكرى تسليمها إلى بكين

أوردت وكالة "رويترز"، أن هونج كونج تستعد لمسيرة سنوية مؤيدة للديمقراطية يوم غدٍ الاثنين، وهي الذكرى السنوية لتسليمها إلى بكين، والتي قد تجتذب حشودًا كبيرة وسط غضب واسع النطاق بسبب مشروع قانون لتسليم المتهمين الذي شهد بالفعل خروج الملايين إلى الشوارع.





وناشد أمين عام الشؤون الإدارية في هونج كونج، ماثيو تشيونج، في مدونته، اليوم الأحد، التهدئة قبل تجمع يوم الاثنين، وقال إن الحكومة تعلمت من أخطائها.





وأضاف: "من الضروري استعادة النظام الاجتماعي والهدوء في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال وإعادة هونج كونج إلى مسارها الصحيح".





ولم يظهر على الملأ زعيمة هونج كونج المحاصرة، كاري لام، الذي اعتذر عن الاضطرابات، منذ 18 يونيو.





في السنوات الأخيرة ، تميزت الذكرى السنوية لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1997 بتعمق اليأس بشأن ما يراه العديد من السكان على أنه زيادة في التدخل من جانب البر الرئيسي وتآكل الحريات.





وتنفي بكين التدخل ، لكن بالنسبة للعديد من سكان هونج كونج ، فإن قانون التسليم المقترح ، الذي يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية للمحاكمة ، هو الخطوة الأخيرة في مسيرة لا هوادة فيها نحو السيطرة على البر الرئيسي.



