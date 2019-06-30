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سيدورف يرفض الراحة للكاميرون ويستعد لمواجهة بنين

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:23 م
سيدورف يرفض الراحة للكاميرون ويستعد لمواجهة بنين
مران الكاميرون
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محمد الصو
 
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خاض منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم بقيادة الهولندي سيدورف، تدريباته صباح اليوم عقب مواجهة غانا أمس في قمة مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.


ورفض كلارنس سيدورف المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل سلبيا أمس مع غانا استعداد للمباراة الأخيرة في المجموعة أمام بنين، حيث شارك جميع اللاعبين في المران.


ويستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة بنين، مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.

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