بالدرجات.. لينك جديد لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم (صناعة - زراعة - تجارة) بجميع المحافظات
الأحد 30/يونيو/2019 - 12:14 م
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ننشر لينك جديد لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم (صناعة - زراعة - تجارة) بجميع المحافظات، بعدما زاد البحث عنها من كافة المحافظات لمعرفة الطلاب نتائجهم، وهذا عن طريق ادخال رقم الجلوس واسم الشعبة وستظهر لك على الفور النتيجة بالدرجات، عبر بوابة التعليم الفني، ورابط الوزارة التي قمت بالإعلان عنه لسهولة معرفة النتيجة فور ظهورها مباشرة.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية رابط لمعرفة نتيجة دبلوم صناعة وزراعة وتجارة بالاسم ورقم الجلوس، وللاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إليم الرابط التالي
|نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
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ونحرص دائما على التقديم لمتابعينا كل ما يتعلق من اخبار النتيجة، حيث من المقرر اعتمادها وظهورها غدا وفقا لمصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقد سادت حالة من القلق والحيرة الطلاب وأولياء الأمور لتأخر ظهور انلتيجة ويبحثون باستمرار عنها للاطمئنان على درجات أبنائهم ولسهولة التقديم في الكلية المناسبة للمجموع حسب لتنسيق.
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