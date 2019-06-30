بالدرجات.. لينك جديد لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم (صناعة - زراعة - تجارة) بجميع المحافظات





وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية رابط لمعرفة نتيجة دبلوم صناعة وزراعة وتجارة بالاسم ورقم الجلوس، وللاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 إليم الرابط التالي





ونحرص دائما على التقديم لمتابعينا كل ما يتعلق من اخبار النتيجة، حيث من المقرر اعتمادها وظهورها غدا وفقا لمصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وقد سادت حالة من القلق والحيرة الطلاب وأولياء الأمور لتأخر ظهور انلتيجة ويبحثون باستمرار عنها للاطمئنان على درجات أبنائهم ولسهولة التقديم في الكلية المناسبة للمجموع حسب لتنسيق.









ننشر لينك جديد لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم (صناعة - زراعة - تجارة) بجميع المحافظات، بعدما زاد البحث عنها من كافة المحافظات لمعرفة الطلاب نتائجهم، وهذا عن طريق ادخال رقم الجلوس واسم الشعبة وستظهر لك على الفور النتيجة بالدرجات، عبر بوابة التعليم الفني، ورابط الوزارة التي قمت بالإعلان عنه لسهولة معرفة النتيجة فور ظهورها مباشرة.