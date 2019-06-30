تحرير 1015 مخالفة مرورية و99 انتظار خاطئ في القليوبية
الأحد 30/يونيو/2019 - 12:19 م
محمد نبيل
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير1015مخالفة مرورية.
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1015 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 99 مخالفة إنتظار خاطئ، 69حالة تصالح فورى، وسحب 26 دراجة نارية وحجز 4 دراجات، وتحصيل مبلغ 10350 جنيهًا.
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب15 رخصة، و9حالات تصالح وتحصيل 1450 جنيه غرامة.
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1015 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 99 مخالفة إنتظار خاطئ، 69حالة تصالح فورى، وسحب 26 دراجة نارية وحجز 4 دراجات، وتحصيل مبلغ 10350 جنيهًا.
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب15 رخصة، و9حالات تصالح وتحصيل 1450 جنيه غرامة.
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