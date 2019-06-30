انطلاق مؤتمر القاهرة الأول لعلوم الإعاقة بشعار "معا نستطيع"
الأحد 30/يونيو/2019 - 12:17 م
أسماء قورة تصوير : عبير أحمد
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انطلق منذ قليل، مؤتمر علوم الإعاقة والتأهيل تحت شعار "معا نستطيع" والذي تنظمة اللجنة العليا لشئون الإعاقة بمنظمة unarts الدولية برئاسة رضا عبد العزيز مؤسس ورئيس المؤتمر تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.
ويأتي المؤتمر في إطار أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن مؤتمر القاهرة أهم وأكبر ملتقى لخبراء علوم الإعاقة والتأهيل والخدمات الإنسانية بمصر، ما يفتح آفاق للتعارف والتعاون وتبادل الخبرات والتعرف على الجديد ومستحدثات البرامج والتقنيات العالمية في علوم الإعاقة والتأهيل بما يواكب التطور العالمي.
وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر قامات ورواد علوم الإعاقة والتأهيل، من بينهم رئيس اللجنة العلمية الدكتور عادل عبد الله مؤسس وعميد كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق الأولى من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتورة إيمان كاشف وكيل كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق والإعلامية.
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