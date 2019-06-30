انطلاق مؤتمر القاهرة الأول لعلوم الإعاقة بشعار "معا نستطيع"







انطلق منذ قليل، مؤتمر علوم الإعاقة والتأهيل تحت شعار "معا نستطيع" والذي تنظمة اللجنة العليا لشئون الإعاقة بمنظمة unarts الدولية برئاسة رضا عبد العزيز مؤسس ورئيس المؤتمر تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.





ويأتي المؤتمر في إطار أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن مؤتمر القاهرة أهم وأكبر ملتقى لخبراء علوم الإعاقة والتأهيل والخدمات الإنسانية بمصر، ما يفتح آفاق للتعارف والتعاون وتبادل الخبرات والتعرف على الجديد ومستحدثات البرامج والتقنيات العالمية في علوم الإعاقة والتأهيل بما يواكب التطور العالمي.





