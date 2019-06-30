أستاذ أمراض كبد: التأمين الصحي الشامل أمن قومي للمصريين

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قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الكبد، إن التأمين الصحي الشامل آمن قومي لجميع المصريين.



وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح على فضائية "النيل للاخبار"، اليوم الأحد، أن من ضمن اولويات المواطنين أن يحصل على رعاية صحية محترمة، معقبًا: "المرة دي هنطبق تأمين صحي زي أمريكا وأوروبا بإمكانيات مرتفعة".



وتابع، أن التشغيل لتجريبي للتأمين الصحي الشامل يهدف لتوضيح آليات تنفيذ المنظومة وإصلاح أي عيوب فور ظهورها وتلافيها.



وتستعد محافظة بورسعيد، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مطلع يوليو المقبل، كأولى محافظات المرحلة الأولى التي يطبق فيها القانون، الذي صدر عن مجلس النواب عام 2017، ليصبح أول نظام صحي يُطبق على جميع فئات الِشعب المصري، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فيه.

