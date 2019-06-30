الخميس.. جلسة أداء قسم مهني لـ'الإعلاميين' وتسليم بطاقات العضوية
الأحد 30/يونيو/2019 - 12:15 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن دكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، عن عقد جلسة لأداء القسم المهني، وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للزملاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة، وذلك الخميس المقبل ٤ يوليو بمقر النقابة بجاردن سيتي.
ويعقب الجلسة حوار مفتوح مع الزملاء الإعلاميين؛ للرد على استفسارات الأعضاء، وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من خلال تشكيل بعض لجان النقابة، وهي: لجنة التثقيف والتدريب، ولجنة تقييم أداء الإعلام الرياضي، مؤكدًا أنهما ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية، والتي جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريبًا، منها رحلات حج وعمرة ومصايف، كما سيتم عرض الخطة المستقبلية لإتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.
ويعقب الجلسة حوار مفتوح مع الزملاء الإعلاميين؛ للرد على استفسارات الأعضاء، وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من خلال تشكيل بعض لجان النقابة، وهي: لجنة التثقيف والتدريب، ولجنة تقييم أداء الإعلام الرياضي، مؤكدًا أنهما ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية، والتي جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريبًا، منها رحلات حج وعمرة ومصايف، كما سيتم عرض الخطة المستقبلية لإتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التي نص عليها قانون تأسيس النقابة.
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