عمرو عبدالحميد يقدم حلقة خاصة عن "30 يونيو".. الليلة
الأحد 30/يونيو/2019 - 12:14 م
هدى عبدالرازق
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يقدم الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، في حلقة الليلة عبر فضائية TeN، حلقة خاصة عن ذكرى ثورة 30 يونيو.
عمرو عبد الحميد يكشف مع ضيوفه التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
كما يناقش مع ضيوفه كيف تشكلت ملامح مصر الجديدة؟.. وكيف نجت الهوية المصرية من فخ الاختطاف؟.
"رأي عام" يذاع من الأحد للخميس في الثامنة مساء، عبر فضائية TeN.
عمرو عبد الحميد يكشف مع ضيوفه التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
كما يناقش مع ضيوفه كيف تشكلت ملامح مصر الجديدة؟.. وكيف نجت الهوية المصرية من فخ الاختطاف؟.
"رأي عام" يذاع من الأحد للخميس في الثامنة مساء، عبر فضائية TeN.
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