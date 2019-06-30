كرم جبر: الفرق بين مصر قبل ثورة 30 يونيو والآن كالفرق بين السماء والأرض

Advertisements

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر لم تضيع يومًا أو ساعة واحدة على مدار الست سنوات الماضية إلا وهى تبني وتنمي على مستوى كافة المجالات.



وأشار "جبر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن عند المقارنة بين الأوضاع في 2012 والآن، سيكون الاختلاف بينهما كالفرق بين السماء والأرض، فمصر كانت دولة منهارة، وتعاني من الفوضى، وكنا على وشك حرب أهلية.



وأضاف أن مصر لم تحرر سيناء في 67 حتى تتركها الآن للإرهابيين، مضيفا أن سيناء كانت مزروعة بالإرهابيين قبل 25 يناير، ولكن تدفق عليها عدد أكبر من الإرهابيين خلال تلك الفترة، مؤكدا أن أهم ثمرة لثورة 30 يونيو هى مواجهة الإرهاب وتدمير بنيته التحتية في سيناء.

