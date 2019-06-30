"طلع عيل بيحب الكرتون".. زوجة ترفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة

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"طلع عيل.. تصرفاتة كلها بتبين مدى طفوليتة وأنا اتخنقت خلاص طول الوقت بيسمع كارتون ممكن يقعد طول اليوم قدام التليفزيون وميفكرش في مراته ولا أني موجودة".. هكذا بدأت "سمر" كلماتها وهي داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة لطلب الخلع من زوجها، بعد 5 أشهر من الزواج مبررة استحالة العشرة معه.



وقالت: "عندما تقدم إلى خطبتي ظنتته شخصية جادة كما كنت أتمنى وخاصة أنه يعمل بإحدى الشركات الخاصة الكبري، لذلك وافقت عليه وشعرت بالقبول نحوه وتم الزواج بعد خطوبة استمرت ثلاثة أشهر، وخلال فترة الخطوبة اكتشفت أنه يحب المرح كثيرا ويحل كل مشاكله من خلال اخذها على محمل الهزار وهذا أسعدنى للغاية لانة يكرة النكد ويبعد عنة دائما، ولكنى لم أتخيل أنه طفل بهذا الشكل الذى يجعلنى أجن من تصرفاته الطفولية وأشعر أنه لا يستطيع تحمل مسئولية أسرة".



وتابعت: "حتى تم الزواج وأفاجأ به بدلا من أن يقضى شهر العسل يتغزل بي ونقضي وقتا ممتعا، كان يشاهد قنوات الكارتون طوال الوقت دون ملل ويتركنى وأحيانًا يحضر سيارات أطفال ليلعب بها، ومعظم راتبه يضيع فى شراء اللعب مما جعلنى لا احتمل وأطلب الطلاق الذى واجهه بالرفض فذهبت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع وأنتظر أولى الجلسات".

