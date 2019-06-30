الهند تقترح موعد للمحادثات مع باكستان حول معبر كارتاربور

أعلنت الهند مواعيد مبدئية لإجراء محادثات مع المسؤولين الباكستانيين لوضع اللمسات الأخيرة على الأمور المتعلقة بممر كارتاربور قبل ذكرى بابا جورو ناناك في نوفمبر.

أعلنت الهند مواعيد مبدئية لإجراء محادثات مع المسؤولين الباكستانيين لوضع اللمسات الأخيرة على الأمور المتعلقة بممر كارتاربور قبل ذكرى بابا جورو ناناك في نوفمبر.

واقترحت نيودلهي من 11 إلى 14 يوليو لإجراء محادثات على الجانب الباكستاني من حدود محطة عبور واجا، حيث يتعين على المسؤولين وضع مسودة اتفاقية لتسهيل حركة حجاج السيخ وحل المشكلات الفنية العالقة المتعلقة بمحاذاة الممر والبنية التحتية.

واقترحت نيودلهي من 11 إلى 14 يوليو لإجراء محادثات على الجانب الباكستاني من حدود محطة عبور واجا، حيث يتعين على المسؤولين وضع مسودة اتفاقية لتسهيل حركة حجاج السيخ وحل المشكلات الفنية العالقة المتعلقة بمحاذاة الممر والبنية التحتية.

ويأتي هذا التطور، بعد أن أرجأت السلطات الهندية الاجتماع الثاني حول ضم الناشطين المؤيدين لخليستان إلى لجنة باكستانية لتسهيل حجاج السيخ.

ويأتي هذا التطور، بعد أن أرجأت السلطات الهندية الاجتماع الثاني حول ضم الناشطين المؤيدين لخليستان إلى لجنة باكستانية لتسهيل حجاج السيخ.