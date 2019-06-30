نشرة أخبار الظهيرة.. السيسي لـ المصريين: "نجدد العهد لكم بصون الوطن.. وتحيا مصر"

الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو قائلاً: "نجدد العهد في حفظ وصون مصر لنبني وطنا لأبنائنا وأحفادنا يضمن تحقيق أحلامهم كافة"، موجهًا تحية تقدير للشعب المصري.

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نجدد العهد في حفظ وصون مصر لنبني وطنا لأبنائنا وأحفادنا يضمن تحقيق أحلامهم كافة"، موجهًا تحية تقدير للشعب المصري.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، مخاطبا المصريين: "كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان واستقرار وتقدم"، مختتما كلمته بـ"تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم أي محاولة لرفض هويتهم الوطنية هى حقائق لا تتغير بفعل الزمن.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، إلى أن انتماء المصريين لبلدهم يعلو فوق أي مصالح ضيقة لجماعات اعتقدت أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.





قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ثورة 30 يونيو أكدت أن الإنسان المصري قراره من عقله، ولن يسمح باستغلاله، بالإضافة إلى أنه قادر على فرز من حوله.

وأشار "شهود"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن جماعة الإخوان تتصف بالغباء، وجاءوا لتنفيذ مخطط، واستخدموا الدين مطية للوصول إلى الحكم، ولكن المصريين تصدوا لمحاولة الإخوان للعب بالدين.





قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال كلمتة بمؤتمر صحفي له السبت، أن الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني، وأنه الشعب سيكون شريكا في بناء سودان جديد.

وأشار أن مسئولية المجلس العسكري السماع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته، وإنه مع الشعب في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد.













