الاتحاد يخطط لضم الخيبري بعد رحيله عن الهلال

إشارت تقارير صحفية إلى سعي ادارة نادي الاتحاد إلى التعاقد مع عبدالملك الخيبري، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، والذي أعلن رحيله عن "الزعيم" رسميًّا، مساءَ السبت.

وكشفت صحيفة "عكاظ" أن الخيبري، تم وضعه على طاولة مفاوضات نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتوصية من المدرب التشيلسي لويس سييرا.





وأضافت الصحيفة، أن سييرا قدم قائمة تتضمن أسماء لاعبين محليين في عدد من المراكز وجاء من بينها اللاعب عبدالملك الخيبري.





وأعلن نادي الهلال السعودي رحيل الخيبري، بعد قضاء 3 سنوات في صفوف الموج الأزرق، إذ لم ترغب الإدارة في استمراره نظرًا لعدم الحاجة لمجهوداته في الفترة المقبلة.