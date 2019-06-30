الرهان الأخير على انتقال بول بوجبا إلى برشلونة

حسمت مكاتب المراهنات مستقبل انضمام بعض النجوم إلى ريال مدريد الإسباني مثل بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي يتصدر أغلفة الصحف العالمية في الآونة الأخيرة.









ورغم تصريحات بوجبا، والتقارير التي نقرأها بشكل يومي حول اقترابه من الرحيل، إلا أن مكاتب المراهنات تتوقع استمراره مع نادي الشياطين الحمر في الموسم المقبل.









وبلغ الرهان على بقاء بوجبا مع اليونايتد 1.8 يورو لكل يورو، وهذه قيمة منخفضة توضح أن شركات المراهنات لا تتوقع رحيله عن الفريق هذا الصيف.









ووصل الرهان على انتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد 2.25 يورو لكل يورو، وبالتالي يعد النادي الملكي الوجهة الأقرب له في حال رحل عن صفوف الشياطين الحمر.









ويحل نادي يوفنتوس في المرتبة الثانية برهان وصل إلى 4.33 يورو لكل يورو، في حين تستبعد شركات المراهنات انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان لأنها وضعت رهان مرتفع للغاية يبلغ 26 يورو لكل يورو، وبنفس القيمة بالنسبة لبايرن ميونيخ.









الرهان الأكبر هو انتقال بول بوجبا إلى برشلونة والذي بلغ 51 يورو لكل يورو، وهذا يعني أن الصفقة مستحيلة بوجهة نظر القائمين على وضع المراهنات الرياضية.



