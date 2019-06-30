مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو نعمة من الله أزاحت مخططات الإخوان
الأحد 30/يونيو/2019 - 12:01 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة 30 يوينو نعمة من الله أزاحت مخططات الإخوان.
وأشار "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لو لم تقم ثورة 30 يوينو كان سيستمر الإخوان في الحكم، وكانوا سيبيعون سيناء، ويكونوا ميليشيات لتأمين نفسهم، ولن يعتمدوا على الجيش المصري.
وأضاف أن المصريين كانوا سيهجروا خارج بلدهم لو استمر الإخوان في الحكم، مؤكدًا أن مصر وضعها تغير الآن للأفضل، وعادت لقوتها أمام العالم كله، مستدلا بحفاوة استقبال الرئيس السيسي خارج مصر.
وأشار "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لو لم تقم ثورة 30 يوينو كان سيستمر الإخوان في الحكم، وكانوا سيبيعون سيناء، ويكونوا ميليشيات لتأمين نفسهم، ولن يعتمدوا على الجيش المصري.
وأضاف أن المصريين كانوا سيهجروا خارج بلدهم لو استمر الإخوان في الحكم، مؤكدًا أن مصر وضعها تغير الآن للأفضل، وعادت لقوتها أمام العالم كله، مستدلا بحفاوة استقبال الرئيس السيسي خارج مصر.
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