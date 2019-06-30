بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي
الأحد 30/يونيو/2019 - 11:59 ص
محمد الصو
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، تدريباته اليوم عقب العودة من الإجازة التي حصل عليها اللاعبين، استعدادا للموسم الجديد.
وقاد التدريبات التونسي أنيس الشعلالي، والتي اقتصرت على الحمل البدني وبعض الحمل التكتيكية، قبل خوض تقسيمة قصيرة خلال المران.
ويقود الشعلالي، تدريبات الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجني، خلفا للراحل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق، والذي رحل عقب نهاية الموسم.
ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر، عقب نهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
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