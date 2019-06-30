بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، تدريباته اليوم عقب العودة من الإجازة التي حصل عليها اللاعبين، استعدادا للموسم الجديد.





وقاد التدريبات التونسي أنيس الشعلالي، والتي اقتصرت على الحمل البدني وبعض الحمل التكتيكية، قبل خوض تقسيمة قصيرة خلال المران.



