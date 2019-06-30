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جهاز العاشر من رمضان يشن حملات لإزالة المخالفات

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:53 ص
جهاز العاشر من رمضان يشن حملات لإزالة المخالفات
جهاز تنمية العاشر من رمضان
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أحمد الشيخ
 
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صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف علي جهاز تنمية خليج السويس، بأن جهاز المدينة مستمرٌ بإزالة جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الجمالي، حيث تم شن حملة لإزالة التعديات في نطاق المجاورة 49 بالحي السادس للمدينة.

كما وجه رئيس الجهاز باستمرار الحملات في جميع الأحياء والمجاورات يوميا للارتقاء بمستوى مدينة العاشر من رمضان، تماشيا مع حرص الدولة للقضاء على جميع مظاهر العشوائيات، واستمراراً لحملات إزالة المخالفات والتعديات، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة.

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المزيد عن: جهاز مدينة العاشر من رمضان التعديات اخبار مصر اخبار الاقتصاد إزالة المخالفات
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