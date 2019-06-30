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الصين تشغل قمرين اصطناعيين لمراقبة البحار

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:02 م
الصين تشغل قمرين اصطناعيين لمراقبة البحار
مراقبة البحار
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وكالات
 
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ذكرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية أن القمرين الاصطناعيين لمراقبة البحار "أتش.واي1-سي" و"أتش.واي2-بي" وصلا إلى مدارهما.

 

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم إن القمرين يمثلان أعلى مستوى من أقمار الاستشعار عن بعد للبحرية في الصين، ويدل وصول القمرين على أن أول دفعة من أقمار مراقبة البحار في الصين أصبحت جاهزة للعمل.

 

وقال لينج يوي مينج نائب وزير الموارد الطبيعية إن الصين ستستفيد من أقمار صناعية لمراقبة الأرض والبحار على حد سواء، وستنشئ شبكة لمراقبة الموارد الطبيعية، وهي ما ستدعم الحماية البيئية.

 

وتابع لينج أن الصين ستشجع تبادل بيانات الأقمار الصناعية لخدمة حماية البيئة والنقل والزراعة إلى جانب صناعات أخرى.

 

وكان قد تم إطلاق القمر الصناعي "أتش.واي1-سي" في سبتمبر عام 2018 والذي تم تصميمه منذ 5 سنوات، حيث سيساعد على مراقبة لون البحار ودرجات حرارة المياه، لتوفير بيانات أساسية للدراسات والأبحاث حول بيئة البحار في العالم.

 

وتم إطلاق القمر الصناعي الثاني "أتش.واي2-بي" في أكتوبر  عام 2018 والذي تم تصميمه قبل 5 سنوات، مما يمكنه الحصول على مجموعة متنوعة من الأحداث الديناميكية البحرية مثل ارتفاع الأمواج ودرجة حرارة سطح البحار، وهو ما يوفر البيانات لدعم الإغاثة في حالات الكوارث البحرية، فضلا عن استخدام موارد المحيطات وحماية البيئة البحرية.

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