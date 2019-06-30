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دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية شهدت دفعة قوية للأمام تحت قيادة السيسي

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:56 ص
دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية شهدت دفعة قوية للأمام تحت قيادة السيسي
السفير محمد عبد الحكم
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رقية جمال
 
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قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية المصرية شهدت دفعة قوية إلى الأمام لامثيل لها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع أسس لسياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذه الأسس تقوم على عدة مبادئ تتمثل في الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والانفتاح على كافة الدولية، وإقامة علاقات دولية تتسم بالتوازن وعدم الانحياز لدولة على حساب أخرى.

وتابع، أن السياسة الخارجية المصرية تنطلق من محددات مدى استعداد الأصدقاء للتعاون مع مصر وتحقيق مصالح الشعب المصري، ودعم دور المنظمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المحدد الرئيسي في السياسة الخارجية هو اهتمام الرئيس بالبعد الاقتصادي أو دبلوماسية التنمية وتعظيم مصالح مصر الاقتصادية والعسكرية، وهذا ما ظهرت نتائجه خلال الـ 6 سنوات الماضية.
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