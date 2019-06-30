لاعب السنغال : لن نفرط في مباراة كينيا الهامة
الأحد 30/يونيو/2019 - 11:52 ص
علي نبوي
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أكد سادا تيوب لاعب منتخب السنغال، أنهم سيلعبوا غدًا من أجل هدف واحد وهو الفوز علي منتخب كينيا.
وأوضح تيوب أن هناك حالة من التركيز لدي اللاعبين من أجل حصد الثلاث نقاط وتعويض الخسارة أمام الجزائر.
ووشدد تيوب علي أنهم لن يفرطوا في هذه المباراة الهامة.
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