خلال زيارة "ترامب".. إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في مشاجرة

في وقت سابق من اليوم، صنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخ، عندما أصبح أول رئيس أمريكي قائم يخطو على أرض كوريا الشمالية.





ومع ذلك، فقد ورد، أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، أُصيبت في مشاجرة مع مسؤولين كوريين شماليين، حيث سارعت مجمّعي الصحافة في البلدين لاحتلال قاعة الاجتماعات التي تم إعدادها لدونالد ترامب وكيم جونج - أون.





وقال مصدر لوكالة أنباء "سي إن إن"، إن "جريشام" دخلت في "شجار شامل" مع بعض الكوريين الشماليين، مضيفًا، أنها كانت مصابة بكدمات قطعية.





وشوهدت المتحدثة في وقت لاحق وهي توجه المراسلين خارج المبنى الذي يعقد فيه اجتماع "كيم-ترامب".



