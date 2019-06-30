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خلال زيارة "ترامب".. إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في مشاجرة

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:39 ص
خلال زيارة ترامب.. إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في مشاجرة
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام
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مـحــمد حســــــــــين
 
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في وقت سابق من اليوم، صنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخ، عندما أصبح أول رئيس أمريكي قائم يخطو على أرض كوريا الشمالية.

ومع ذلك، فقد ورد، أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، أُصيبت في مشاجرة مع مسؤولين كوريين شماليين، حيث سارعت مجمّعي الصحافة في البلدين لاحتلال قاعة الاجتماعات التي تم إعدادها لدونالد ترامب وكيم جونج - أون.

وقال مصدر لوكالة أنباء "سي إن إن"، إن "جريشام" دخلت في "شجار شامل" مع بعض الكوريين الشماليين، مضيفًا، أنها كانت مصابة بكدمات قطعية.

وشوهدت المتحدثة في وقت لاحق وهي توجه المراسلين خارج المبنى الذي يعقد فيه اجتماع "كيم-ترامب".

في وقت سابق من اليوم الأحد، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في المنطقة المنزوعة السلاح، وتصافحا آملين في تحسن العلاقات بين البلدين.

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