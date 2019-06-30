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ترقب نتائج اجتماع ترامب و كيم بمزيج من الأمل والشك

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:52 ص
ترقب نتائج اجتماع ترامب و كيم بمزيج من الأمل والشك
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ترجمة منار طارق
 
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راقب الكوريون الجنوبيون آخر لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمزيج من الأمل والشك، متسائلين عما إذا ستكون القمة كافية لكسر الجمود في المفاوضات النووية والحوار بين الكوريتين.

كان اجتماع ترامب وكيم اليوم الأحد على الحدود بين الكوريتين هو الأول بينهما منذ انهيار قمة فبراير في فيتنام بسبب الخلافات في تبادل تخفيف العقوبات ونزع السلاح.

يقول بعض الكوريين الجنوبيين إن اجتماع الأحد سيساعد في حل الجمود المستمر منذ أشهر في المفاوضات النووية وإنعاش جو إيجابي من أجل السلام. بينما يري آخرون إنها مجرد قمة انيقة أخرى بلا مضمون. كما أثاروا مخاوف بشأن ما اعتبروه صوت كوريا الجنوبية المتراجع في الجهود الدولية للتعامل مع الشمال.
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