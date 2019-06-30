ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جان يمان يستعرض قوامه الرياضي على "انستجرام"

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:48 ص
جان يمان يستعرض قوامه الرياضي على انستجرام
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

 استعرض النجم التركي الشهير جان يمان قوامه الرياضي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وشارك يمان محبّيه بصورة أظهرت لياقته البدنية وعضلاته أثناء قضائه يوم مميّز في أحد المسابح.

وحققت الصورة ما يقارب النصف مليون علامة إعجاب بعد أقل من 24 ساعة على نشرها عبر حسابه جان يمان على موقع "إنستجرام".

ويعتبر جان يمان من أشهر نجوم التمثيل في تركيا وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي بعد مشاركته في مسلسل "الطائر المبكر".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو