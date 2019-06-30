جان يمان يستعرض قوامه الرياضي على "انستجرام"

استعرض النجم التركي الشهير جان يمان قوامه الرياضي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وشارك يمان محبّيه بصورة أظهرت لياقته البدنية وعضلاته أثناء قضائه يوم مميّز في أحد المسابح.

وحققت الصورة ما يقارب النصف مليون علامة إعجاب بعد أقل من 24 ساعة على نشرها عبر حسابه جان يمان على موقع "إنستجرام".

ويعتبر جان يمان من أشهر نجوم التمثيل في تركيا وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي بعد مشاركته في مسلسل "الطائر المبكر".