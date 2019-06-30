الأرصاد عن توقيت مباراة مصر وأوغندا: "لطيف جدًا"

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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس مساء اليوم خلال مواجهة المنتخب المصري نظيره الأوغندي ضمن بطولة الأمم الأفريقية.



وأوضح "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن توقيت إقامة المباراة سيكون الطقس لطيف جدًا، والحرارة حينها ستتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة.



وناشد المشجعين الذين سيتوجهون للاستاد مبكرًا أن يصطحبوا معهم واقي للرأس من الشمس، وزجاجة مياه، محذرًا المواطنين من ترك أي شىء قابل للاشتعال داخل السيارات كالولاعات وزجاجات الروائح.

