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ألبانيا تبدأ الانتخابات المحلية وسط اضطرابات سياسية

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:39 ص
ألبانيا تبدأ الانتخابات المحلية وسط اضطرابات سياسية
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ترجمة منار طارق
 
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بدأ الألبان في الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب رؤساء البلديات ومجالس المدن، أو البرلمانات، وسط نزاع سياسي متوتر مع المعارضة التي تقاطع الانتخابات البلدية. وسيتم التصويت لاختيار السلطات التي ستدير 61 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد للأعوام الأربعة القادمة.

بينما تصر الحكومة الاشتراكية على إجراء الانتخابات، ترغب المعارضة في إيقافها. وتلقي المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي من يمين الوسط، باللوم على ارتباط الحكومة الفاسدة بالجريمة المنظمة وتطالب بإجراء انتخابات وطنية جديدة.

يتعاطف رئيس ألبانيا إيلير ميتا مع المعارضة وأعلن إلغاء التصويت، لكن رفضت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء إدي راما الالتزام بهذا القرار. وفي وقت متأخر من يوم السبت، دعا زعيم الحزب الديمقراطي لولزيم باشا الألبان إلى مقاطعة التصويت وقال إنهم سيُنظمون احتجاجات غير عنيفة. وقالت الشرطة إنه لا يُسمح بالاحتجاجات في يوم التصويت.
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