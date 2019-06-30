الأرصاد: استقرار في حالة الطقس على مدار الأسبوع

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت تحسن في حالة الطقس منذ يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت درجات الحرارة 3 درجات.



وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة على مدار الأسبوع ستكون معتدلة، وستتراوح على القاهرة ما بين 35 إلى 36 درجة، وهو ما يعد تحسنا في حالة الطقس.



ونوه بأن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، وهو نفس المنخفض الذي يؤثر على أوروبا حاليًا.

