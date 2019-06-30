السيسي لـ المصريين: "نجدد العهد لكم بصون الوطن.. وتحيا مصر"
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:42 ص
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نجدد العهد في حفظ وصون مصر لنبني وطنا لأبنائنا وأحفادنا يضمن تحقيق أحلامهم كافة"، موجهًا تحية تقدير للشعب المصري.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، مخاطبا المصريين: "كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان واستقرار وتقدم"، مختتما كلمته بـ"تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، مخاطبا المصريين: "كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان واستقرار وتقدم"، مختتما كلمته بـ"تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".
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