شرط جزائي خيالي في عقد ماتياس دي ليخت
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:20 ص
الفجر الرياضي
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يعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي خلال الساعات المقبلة.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية
أن يوفنتوس سيعلن عن التعاقد رسميًا مع دي ليخت صاحب الـ 19 عامًا، غدًا الإثنين.
وأشارت إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أياكس
بشأن الصفقة، حيث سيدفع السيدة العجوز 75 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي
الهولندي بشرط جزائي في عقده بقيمة 150 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول دي ليخت على
راتب سنوي يبلغ 12 مليونًا.
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