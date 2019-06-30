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السيسي عن سلامة الوطن: مصر أصبحت يشار لها بالبنان وسط إقليم شديد الاضطراب

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:32 ص
السيسي عن سلامة الوطن: مصر أصبحت يشار لها بالبنان وسط إقليم شديد الاضطراب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين اتخذوا من ثورة 30 يونيو طريقًا لرسم التنمية، لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الـ21.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، إلى أنهم استطاعوا خلال السنوات الماضية بفضل الله، وإصرار الشعب، وبطولة رجال القوات المسلحة والشرطة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، أن يحموا الوطن من الوقوع في هوة الفوضى.

وأضاف أنه تم تدمير البنية التحيتة للتنظيمات الإرهابية التي حاولت إنهاك الدولة، حيث تم خوض العملية الشاملة سيناء للقضاء على قوى الظلام، والشر، ونجحت قوات القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على سلامة الوطن حتى أصبحت مصر يشار لها بالبنان وسط إقليم شديد الاضطراب.

ولفت إلى أنه تم وضع أسس متينة لاقتصاد قوي حديث ومتقدم، فتم مواجهة الأوضاع الراكدة، وإتخاذ قرارات صعبة وتحملها الشعب بوعي كبير.
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