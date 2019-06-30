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ريم البارودي تأمل اقبال الجمهور على مسرحية "جوازة مرتاحة"

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:18 ص
ريم البارودي تأمل اقبال الجمهور على مسرحية جوازة مرتاحة
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أ ش أ
 
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أكدت الفنانة ريم البارودي أن مسرحية "جوازة مرتاحة" ، المقرر عرضها الشهر المقبل في الغردقة ، عمل كوميدي مستوحى من مسرحية "ترويض النمرة" لويليام شكسبير.

وقالت البارودي ، في تصريحات صحفية إن المسرحية تمت صياغتها بمنظور مختلف وبشكل سيعجب الجمهور، لافتة إلى تغيير بعض التفاصيل في العرض المصري للمسرحية.

وأعربت الباوردي عن أملها أن يلاقي العرض استحسان الجمهور خاصة بعد حرص القائمين على جودة العمل والاهتمام بتفاصيله كافة ، مشيدة بالتآلف والانسجام بين فريق المسرحية.

وتواصل البارودي بروفات "جوازة مرتاحة" الذي يعتبر بمثابة عودة لها إلى خشبة المسرح حيث نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" لـ"أفيش العرض".

ومن المقرر عرض "جوازة مرتاحة"، على أحد المسارح في الغردقة يوم 8 يوليو المقبل، حيث يقدم العرض كل اثنين وثلاثاء على مدار الأسبوع. ويشارك في بطولة المسرحية أحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.
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