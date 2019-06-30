السيسي: مصر أمة صنعت تاريخ.. والإرهاب الأسود لن ينال منها

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ولاء المصريين لمصر ورفضهم أي محاولة لرفض هويتهم الوطنية هى حقائق لا تتغير بفعل الزمن.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، إلى أن انتماء المصريين لبلدهم يعلو فوق أي مصالح ضيقة لجماعات اعتقدت أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.

