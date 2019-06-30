طالبان: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة "حاسمة"

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أعلن المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين اليوم الأحد، وهو اليوم الثاني من محادثاته مع مبعوث واشنطن للسلام زلماي خليل زاد في قطر، ان الجولة السابعة والأخيرة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان تعتبر "حاسمة".



وقد صرح شاهين لوكالة أسوشيتيد برس بأن كلا الجانبين يبحثان عن "نتائج ملموسة" في محاولة لإبراز التفاصيل الدقيقة للاتفاقيات التي ستشهد الانسحاب النهائي لأكثر من 20 ألف جندي أمريكي وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان، وإنهاء أطول حرب أمريكية مستمرة.



وقد بدأت المحادثات يوم السبت ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، حتي توفر ضمانات بأن أفغانستان لن تؤوي الإرهابيين مرة أخرى لشن هجمات في جميع أنحاء العالم. التقي الجانبان للتفاوض بعد أيام فقط من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بأن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي طال أمدها في أفغانستان بحلول الأول من سبتمبر.

